Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін під час брифінгу. Раніше МОЗ назвало лідера: у місті Києві вакцинували понад половину дорослого населення.
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За добу проти коронавірусу вакцинували понад 178 тисяч людей
За добу 8 грудня в Україні вакцинували проти коронавірусу 178 796 людей. Для 69 267 осіб – це була перша доза, повну імунізацію отримали – 109 529 осіб.
Зі старту вакцинальної кампанії – 24 лютого – щеплення проти COVID-19 в Україні отримали понад 26 мільйонів осіб.
8 грудня працювали:
- 916 мобільних бригад з імунізації,
- 3 264 пункти щеплення
- 471 центр вакцинації населення.
Від 9 грудня невакцинованих держслужбовців та соцпрацівників відсторонять
Зазначимо, що від 9 грудня починають відстороняти від роботи соціальних працівників та державних службовців, у яких немає щеплення проти коронавірусу. Саме у цей день набрав чинності відповідний наказ МОЗ.
Без збереження зарплати відсторонять тих працівників, які не мають документа про щеплення принаймні однією дозою вакцини, сертифіката чи довідки про одужання від COVID-19 або довідки про протипоказання до щеплення.
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Яка ситуація з коронавірусом в Україні:
- Станом на 9 грудня в Україні виявили 3 532 357 випадків коронавірусу.
- Від недуги померли 89 901.
- За останню добу COVID-19 діагностували у 24 547 осіб, летальних випадків було 465.
- Хворобу подолали понад 3 мільйони 130 тисяч осіб.
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