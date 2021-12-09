МОЗ назвало три області, які є антилідерами з вакцинації

У Міністерстві охорони здоров'я перерахували області, які відстають від інших у процесі вакцинації. Зокрема, мовиться про Волинь, Буковину, Закарпаття та Івано-Франківщину.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін під час брифінгу. Раніше МОЗ назвало лідера: у місті Києві вакцинували понад половину дорослого населення.

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За добу проти коронавірусу вакцинували понад 178 тисяч людей

За добу 8 грудня в Україні вакцинували проти коронавірусу 178 796 людей. Для 69 267 осіб – це була перша доза, повну імунізацію отримали – 109 529 осіб.

Зі старту вакцинальної кампанії – 24 лютого – щеплення проти COVID-19 в Україні отримали понад 26 мільйонів осіб.

8 грудня працювали:

916 мобільних бригад з імунізації,

3 264 пункти щеплення

471 центр вакцинації населення.

Від 9 грудня невакцинованих держслужбовців та соцпрацівників відсторонять

Зазначимо, що від 9 грудня починають відстороняти від роботи соціальних працівників та державних службовців, у яких немає щеплення проти коронавірусу. Саме у цей день набрав чинності відповідний наказ МОЗ.

Без збереження зарплати відсторонять тих працівників, які не мають документа про щеплення принаймні однією дозою вакцини, сертифіката чи довідки про одужання від COVID-19 або довідки про протипоказання до щеплення.

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Яка ситуація з коронавірусом в Україні:

Станом на 9 грудня в Україні виявили 3 532 357 випадків коронавірусу.

Від недуги померли 89 901.

За останню добу COVID-19 діагностували у 24 547 осіб, летальних випадків було 465.

Хворобу подолали понад 3 мільйони 130 тисяч осіб.

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