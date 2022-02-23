У мережі поширюють фейковий наказ МОЗ

Віктор Ляшко спростував цю інформацію та запевнив, що усі медичні заклади працюють в штатному режимі.

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Весь зміст неіснуючого наказу фейковий. Заклади охорони здоров’я працюють у штатному режимі та надають медичну допомогу пацієнтам,

– зазначив Ляшко.



Ляшко попередив, що це фейк, подібного наказу не було / Фото Бабель

Медзаклади працюють у штатному режимі

Ляшко наголосив, що заклади охорони здоров'я працюють у штатному режимі та надають медичну допомогу пацієнтам.

Голова МОЗ нагадав, що чинні накази публікуються лише на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я.

Повний текст публікації Віктора Ляшка:

"Наразі розповсюджується фейковий наказ Міністерства охорони здоров’я за начебто моїм підписом щодо затверджених заходів з евакуації у лікувальних закладах міста Києва та інших міст.

Наголошую! Весь зміст неіснуючого наказу фейковий.

Заклади охорони здоров’я працюють у штатному режимі та надають медичну допомогу пацієнтам.

Усі чинні накази публікуються лише на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я за посиланням: https://moz.gov.ua

Інформаційна безпека понад усе!"