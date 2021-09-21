У МОЗ не виключають, що вакцинація українців проти COVID-19 буде обов'язковою

Понад 98% серед госпіталізованих через коронавірус – це ті, хто не вакцинувався. Аналогічна ситуація і з показниками смертності. Через це у МОЗ не виключають, що щеплення стане для українців обов'язковим.

На цю тему висловився Віктор Ляшко, очільник українського МОЗ. У відповідь на питання про те обов'язкову вакцинацію в Україні, той зазначив, що не виключає такого розвитку подій.

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"Припускаю", – відповів міністр охорони здоров'я. При цьому, він підкреслив, що хоч Кабмін і не виключає змін у майбутньому, наразі вакцинація в Україні продовжує бути добровільною. Водночас, за словами Ляшка, влада зараз розглядає введення певних категорій професій до складу декретованих. Мовиться про людей, які можуть виходити на роботу після того, як пройдуть повний курс щеплення проти певних інфекційних хвороб.

Такі варіанти розглядаються. Але ми взяли досвід ЄС та США: коли вводяться обмеження, але вони не працюють для вакцинованих,

– наголосив міністр.

Він вкотре звернув увагу на те, що коронавірус – це пандемія невакцинованих людей. Адже, як свідчать дані за останні три місяці, понад 99% людей, які померли від ускладнень, спричинених цією хворобою, не були вакцинованими. Раніше у МОЗ повідомляли, що серед госпіталізованих відсоток тих, хто не отримав щеплення, сягає 98,1.

Вакцинуватися закликав й міністр фінансів

Напередодні міністр фінансів Сергій Марченко закликав українців вакцинуватися. Він підкреслив, що це допоможе уникнути нових локдаунів. Адже, якщо обмеження доведеться посилювати, підприємці знову втрачатимуть гроші. "Локальні заходи будуть застосовані до територій, де люди не вакцинуються. Якщо працівники закладів та їхні клієнти будуть імунізовані, проблем не буде. Скажу чесно, яне впевнений, чи має держава допомагати тим, хто не вакцинується", – зазначив урядовець.

Коронавірус та вакцинація в Україні: актуальна статистика