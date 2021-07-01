МОЗ неефективно використовує гроші: у Мінфіні не бачать сенсу збільшувати бюджет

Станом на 1 квітня на рахунках 2431 закладу охорони здоров'я було 17,7 мільярда гривень бюджетних коштів. Це на 0,8 мільярда гривень більше, ніж на початок року. Значні залишки коштів на рахунках медичних закладів можуть свідчити про неефективне використання ними бюджетних коштів.

Чому накопичення коштів – не найкращий варіант

Більш ніж половину цієї суми, а саме 8,9 мільярда гривень накопичили на своїх рахунках 129 закладів. Ці кошти могли використати на закупівлю обладнання, ліків чи підняття зарплат медичним працівникам.

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Залишки коштів

За типами допомоги найбільше коштів зосереджено на рахунках закладів, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу — 11,8 мільярда гривень (з січня сума зросла на 1,5 мільярда гривень).

Заклади екстреної медичної допомоги не використали 4,1 мільярда гривень, первинної – 1,7 мільярда гривень.

Надавачі медичних послуг продовжують накопичувати кошти на рахунках. Ці кошти могли би бути спрямовані як на оновлення матеріально-технічної бази закладів, так і на підвищення рівня оплати праці медичних працівників,

– заявив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Водночас він додав, що є також і позитивні зрушення. Так, наприклад, окремі центри екстреної медичної допомоги спрямовують накопичені залишки на закупівлю автомобілів швидкої медичної допомоги.

В Мінфіні нагадали, що відомство постійно отримує запити про збільшення обсягів фінансування сфери охорони здоров'я. Водночас накопичення коштів на рахунках закладів охорони здоров'я та їх збільшення свідчать про неефективність використання наявних ресурсів.

Розподіл коштів у медичних закладах України / Інфографіка Мінфіну

МОЗу слід раціонально використовувати ресурси

Єрмоличев нагадав, що міністр фінансів Сергій Марченко та колишній міністр охорони здоров'я Максим Степанов раніше неодноразово конфліктували.

Степанов вимагав збільшення видатків на медицину у держбюджеті, а Марченко звертав увагу на те, що заклади охорони здоров'я не використовують всі передбачені їм кошти.

До слова, Володимир Зеленський підписав Указ №261/2021, який передбачає підвищення конкурентоспроможності лікарень та забезпечення додаткових гарантій для медиків. Тож, уряд повинен опрацювати питання щодо підвищення заробітних плат у сфері охорони здоров'я: