У МОЗ немає потужностей виявити мутації коронавірусу в Україні
В Україні немає обладнання для виявлення нових штамів коронавірусу. Наприкінці січня Центр громадського здоров'я направив зразки до лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я в Німеччині, але відповіді поки що немає.
Джерело:фейсбук Михайла Радуцького
Україна в сірій зоні
Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький зауважив, поки Україна чекає результатів аналізів з Німеччини, ми перебуваємо у так званій "сірій зоні".
До теми Нових штамів коронавірусу в Україні поки що не виявляли, – ВООЗ
Те, чи є в Україні мутовані версії коронавірусу знати важливо, адже це потрібно для прогнозування ефективності вакцинації.
Потрібні потужні лабораторії
Так, за словами Радуцького, питання наявності в Україні сучасної лабораторії все більш загострюється.
Міжнародні партнери підтвердили, що Україна отримає обладнання та реагенти для лабораторії в межах співпраці ЦГЗ та американської CDC,
– зауважив депутат.
Що відомо про мутації коронавірусу
За даними Sky news
- Новий штам вірусу виявили в ПАР в середині грудня.
- Тоді ж іншу небезпечну мутацію коронавірусу також виявили в Великій Британії. Заразність цього штаму приблизно на 50% вище відомих раніше варіантів SARS-CoV-2. Так, мутація дозволяє коронавірусу легше проникати в здорові клітини і міцніше утримуватися в них.
Мутацій коронавірусу вже виявлено чимало, одна з найзначніших – N501Y / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
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