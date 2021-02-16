У МОЗ немає потужностей виявити мутації коронавірусу в Україні

Джерело:фейсбук Михайла Радуцького
В Україні немає обладнання для виявлення нових штамів коронавірусу. Наприкінці січня Центр громадського здоров'я направив зразки до лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я в Німеччині, але відповіді поки що немає.
Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький зауважив, поки Україна чекає результатів аналізів з Німеччини, ми перебуваємо у так званій "сірій зоні".
До теми Нових штамів коронавірусу в Україні поки що не виявляли, – ВООЗ
Те, чи є в Україні мутовані версії коронавірусу знати важливо, адже це потрібно для прогнозування ефективності вакцинації.
Так, за словами Радуцького, питання наявності в Україні сучасної лабораторії все більш загострюється.
Міжнародні партнери підтвердили, що Україна отримає обладнання та реагенти для лабораторії в межах співпраці ЦГЗ та американської CDC,
– зауважив депутат.
За даними Sky news
Мутацій коронавірусу вже виявлено чимало, одна з найзначніших – N501Y / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу