МОЗ обрало компанію, яка розвозитиме вакцину Pfizer: деталі

Вакцину проти коронавірусу компанії Pfizer у регіони України розвозитиме ТОВ "Фармасофт". Логістична компанія перемогла у відкритому тендері.

Вакцина Pfizer повинна перебувати в ультранизьких температурах. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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Лікар пояснив, що тендер проводив проєкт USAID "Безпечні, доступні та ефективні ліки для українців". Він виконується міжнародною організацією MSH відповідно до міжнародних закупівельних процедур.

За його результатом обрали логістичну компанію ТОВ "Фармасофт" для транспортування та відповідального зберігання вакцини проти COVID-19, в умовах ультранизької температури,

– наголосив Ляшко.

Він додав, що найближчим часом з переможцем тендеру організують зустрічі для проведення мікропланування та розробки покрокового плану розвезення вакцин Pfizer.

"Попереду, звісно, найскладніше, але ми готові! Готові до прийняття 117 000 доз м-РНК вакцини від Pfizer-BioNTech у межах першої поставки від COVAX", – підкреслив Ляшко.

Що відомо про "Фармасофт" На ринку фармацевтичної логістики київська компанія працює понад 20 років. Вона надає послуги з перевезення клінічних досліджень, біозразків та медикаментів. "Фармасофт" також займається митним оформленням ліків. На складах компанії є окремі приміщення для різних температурних режимів – від -80 до +25 градусів.

Джерело: сайт На ринку фармацевтичної логістики київська компанія працює понад 20 років. Вона надає послуги з перевезення клінічних досліджень, біозразків та медикаментів. "Фармасофт" також займається митним оформленням ліків. На складах компанії є окремі приміщення для різних температурних режимів – від -80 до +25 градусів.Джерело: сайт "Фармасофт"

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вакцинація в Україні може розпочатися вже з 15 лютого. Щеплення почнуть робити, якщо нашій державі надійде перший мільйон доз вакцини AstraZeneca.



Етапи вакцинації проти коронавірусу в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу