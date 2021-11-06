МОЗ обрало нову очільницю Нацслужби здоров'я

Міністерство охорони здоров'я закінчило конкурс на посаду голови Національної служби здоров'я України. Цю посаду має обійняти Наталія Гусак.

Про результати конкурсу оголосив глава МОЗ Віктор Ляшко під час зустрічі з журналістами 5 листопада.

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Результати конкурсу

Наталія Гусак була однією з трьох кандидаток на пост глави Нацслужби здоров'я. Віктор Ляшко каже, що бачить на цій посаді не візіонера, а людину з менеджерським досвідом.

Я хотів би на цій посаді бачити людину зі сторони, яка не була в НСЗУ. Тому й за результатами співбесіди, і за результатами спілкування з усіма спостерігачами я обрав Наталю Гусак,

– пояснив глава МОЗ.

Конкурс складався з двох етапів. Перший відбувався за участі міжнародних експертів та працівників МОЗ, а на другому етапі проводилася особиста співбесіда з очільником міністерства.

Хто така Наталія Гусак