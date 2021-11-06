МОЗ обрало нову очільницю Нацслужби здоров'я
Джерело:24 канал
Міністерство охорони здоров'я закінчило конкурс на посаду голови Національної служби здоров'я України. Цю посаду має обійняти Наталія Гусак.
Про результати конкурсу оголосив глава МОЗ Віктор Ляшко під час зустрічі з журналістами 5 листопада.
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Результати конкурсу
Наталія Гусак була однією з трьох кандидаток на пост глави Нацслужби здоров'я. Віктор Ляшко каже, що бачить на цій посаді не візіонера, а людину з менеджерським досвідом.
Я хотів би на цій посаді бачити людину зі сторони, яка не була в НСЗУ. Тому й за результатами співбесіди, і за результатами спілкування з усіма спостерігачами я обрав Наталю Гусак,
– пояснив глава МОЗ.
Конкурс складався з двох етапів. Перший відбувався за участі міжнародних експертів та працівників МОЗ, а на другому етапі проводилася особиста співбесіда з очільником міністерства.
Хто така Наталія Гусак
- Наразі вона працює заступницею голови Чернівецької облдержадміністрації, на посаді – з 2020 року. Там вона саме курує медичний напрямок, а також очолює госпітальну раду.
- Раніше Наталія Гусак була регіональним координатором з підтримки реформи охорони здоров'я в Чернівецькій та Івано-Франківській областях.
- Згідно з декларацією, Наталія Гусак одружена. Разом з Юрієм Гусаком вони виховують трьох донечок. Чоловік чиновниці займається підприємницькою діяльністю. Сім'я Гусаків мешкає в Чернівцях.