МОЗ очікує на мавпячу віспу в Україні

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін переконаний, що в Україні будуть випадки інфікування мавпячою віспою. Але, на його думку, епідеміологічного спалаху не буде.

Наразі у світі зафіксували більш ніж 170 випадків зараження мавпячою віспою. Головний санітарний лікар України запевнив, що для того, аби підхопити хворобу, потрібно мати тісний контакт з інфікованим.

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Також він підкреслив, що мавпяча віспа передається не так швидко, як коронавірус.

Недостатньо поспілкуватися з людиною поруч, потиснути їй руку. Треба мати доволі тривалий близький контакт, як з виділенням цієї людини, або з, наприклад, кров'ю, або з якимось біологічним матеріалами. Такий тип контакту буває переважно в побуті. Тому швидкість передачі цієї інфекції не є така велика, як при COVID-19,

– сказав Кузін.

Лікарі мають чіткий алгоритм дій

За словами Кузіна, лікарі в Україні, та й по всьому світу, мають чіткий алгоритм дій на випадок виявлення мавпячої віспи. Він дуже схожий на ковідний.

І впродовж інкубаційного періоду і впродовж самої хвороби люди повинні перебувати в закладі охорони здоров'я. Як пояснив санлікар, лікування дорівнює невеличкому карантину. А після того, як людина одужала, вона вже не може когось заразити.

Головний санітарний лікар переконаний, що рано чи пізно в Україні зареєструють мавпячу віспу, але швидко локалізують.

Ми дійсно точно знаємо, яким чином проводити епідеміологічне розслідування, ми точно знаємо чим лікувати, як лікувати. І що треба застосовувати, щоб цей випадок був локалізований. Тому я не впевнений, що буде спалах,

– наголосив він.

Чи потрібна вакцина від мавпячої віспи

Наразі у світі не планують проводити масову вакцинацію від мавпячої віспи. Хвороба дуже рідко протікає у важкій формі, а швидкість передачі – мінімальна. Тож, як сказав Кузін, ризики її ендемічного поширення по світу "також мінімальні".

Поширення мавпячої віспи у світі:

7 травня у Великій Британії вперше зафіксували випадок мавпячої віспи. Двоє інфікованих людей приїхали з Нігерії. Згодом недугу виявили у лікаря одного з пацієнтів.

Після цього хворобу виявили й в інших європейських країнах. Тож 20 травня ВООЗ скликала групу провідних експертів на екстрене засідання для обговорення поточного спалаху.

Днями Бельгія запровадила обов'язковий 21-денний карантин для хворих на мавпячу віспу. Це перша країна, яка пішла на такий крок.

За даними ВООЗ станом на 27 травня, по всьому світу зафіксували вже близько 200 випадків захворювання. Хворих виявили у 20 країнах.

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