МОЗ очікує на мавпячу віспу в Україні
Джерело:Суспільне
Головний санітарний лікар України Ігор Кузін переконаний, що в Україні будуть випадки інфікування мавпячою віспою. Але, на його думку, епідеміологічного спалаху не буде.
Наразі у світі зафіксували більш ніж 170 випадків зараження мавпячою віспою. Головний санітарний лікар України запевнив, що для того, аби підхопити хворобу, потрібно мати тісний контакт з інфікованим.
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Також він підкреслив, що мавпяча віспа передається не так швидко, як коронавірус.
Недостатньо поспілкуватися з людиною поруч, потиснути їй руку. Треба мати доволі тривалий близький контакт, як з виділенням цієї людини, або з, наприклад, кров'ю, або з якимось біологічним матеріалами. Такий тип контакту буває переважно в побуті. Тому швидкість передачі цієї інфекції не є така велика, як при COVID-19,
– сказав Кузін.
Лікарі мають чіткий алгоритм дій
За словами Кузіна, лікарі в Україні, та й по всьому світу, мають чіткий алгоритм дій на випадок виявлення мавпячої віспи. Він дуже схожий на ковідний.
І впродовж інкубаційного періоду і впродовж самої хвороби люди повинні перебувати в закладі охорони здоров'я. Як пояснив санлікар, лікування дорівнює невеличкому карантину. А після того, як людина одужала, вона вже не може когось заразити.
Головний санітарний лікар переконаний, що рано чи пізно в Україні зареєструють мавпячу віспу, але швидко локалізують.
Ми дійсно точно знаємо, яким чином проводити епідеміологічне розслідування, ми точно знаємо чим лікувати, як лікувати. І що треба застосовувати, щоб цей випадок був локалізований. Тому я не впевнений, що буде спалах,
– наголосив він.
Чи потрібна вакцина від мавпячої віспи
Наразі у світі не планують проводити масову вакцинацію від мавпячої віспи. Хвороба дуже рідко протікає у важкій формі, а швидкість передачі – мінімальна. Тож, як сказав Кузін, ризики її ендемічного поширення по світу "також мінімальні".
Поширення мавпячої віспи у світі:
- 7 травня у Великій Британії вперше зафіксували випадок мавпячої віспи. Двоє інфікованих людей приїхали з Нігерії. Згодом недугу виявили у лікаря одного з пацієнтів.
- Після цього хворобу виявили й в інших європейських країнах. Тож 20 травня ВООЗ скликала групу провідних експертів на екстрене засідання для обговорення поточного спалаху.
- Днями Бельгія запровадила обов'язковий 21-денний карантин для хворих на мавпячу віспу. Це перша країна, яка пішла на такий крок.
- За даними ВООЗ станом на 27 травня, по всьому світу зафіксували вже близько 200 випадків захворювання. Хворих виявили у 20 країнах.
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