МОЗ очікує поставки китайської вакцини Coronavac в Україну до 6 березня

Джерело:Інтерфакс-Україна
Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що перша поставка китайської вакцини проти коронавірусу Coronavac розробки фармвиробника Sinovac очікується до 6 березня.
Як відомо, Україна законтрактувала у Sinovac майже 2 мільйони доз вакцини проти коронавірусу.
Читайте також Степанов вакцинувався проти коронавірусу: відео
Ми чекаємо поставку Coronavac, за контрактом вакцина повинна бути поставлена до 6 березня з наданням всіх документів з приводу ефективності,
– заявив Степанов.
Міністр зазначив, що "держава повністю захищена з точки зору банківських гарантій" в разі невідповідності ефективності вакцини заявленим вимогам.
Головне про вакцинацію в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу