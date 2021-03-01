МОЗ очікує поставки китайської вакцини Coronavac в Україну до 6 березня

Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що перша поставка китайської вакцини проти коронавірусу Coronavac розробки фармвиробника Sinovac очікується до 6 березня.

Як відомо, Україна законтрактувала у Sinovac майже 2 мільйони доз вакцини проти коронавірусу.

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Ми чекаємо поставку Coronavac, за контрактом вакцина повинна бути поставлена до 6 березня з наданням всіх документів з приводу ефективності,

– заявив Степанов.

Міністр зазначив, що "держава повністю захищена з точки зору банківських гарантій" в разі невідповідності ефективності вакцини заявленим вимогам.

Що відомо про китайську вакцину Coronavac

МОЗ України домовилося про постачання 1,9 мільйона доз китайської вакцини Coronavac виробництва Sinovac Biotech.

Першою країною в світі, яка видала дозвіл на екстрене застосування вакцини Sinovac Biotech за межами Китаю, стала Індонезія. Згодом вакцину зареєструвала Туреччина.

Вартість однієї дози коштуватиме 504 грн.

Першу партію вакцин кількістю у 700 тисяч доз мали поставити в Україну впродовж 30 днів після офіційної реєстрації в Китаї або одним з компетентних органів ЄС, США, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Ізраїлю, Індії, Мексики чи Бразилії. Однак поставки вакцини затримуються.



Головне про вакцинацію в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу