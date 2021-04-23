Рекомендації Міністерства охорони здоров'я оприлюднив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу. Головні застереження стосуються відвідин храмів, особливо обережними радять бути літнім людям та тим, у кого є хронічні захворювання.
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Що МОЗ рекомендує церквам:
- Закликати вірян слухати богослужіння в режимі "онлайн".
- Зменшити тривалість благословіння у храмах.
- Встановити обмеження на кількість людей в храмах та дотримуватись дистанції у 1,5 метра на вулиці.
- Рекомендувати відвідувати обряд посвячення їжі лише 1 людині з родини.
- Двері до храмів мають зафіксувати, аби вони були постійно відчинені.
Рекомендації для населення України:
- людям похилого віку, людям з хронічними захворюваннями утриматися від відвідування храмів,
- краще освятити святковий кошик просто неба,
- утриматись від відвідувань родичів та друзів,
- до храму краще, щоб йшов лише один член родини.
Степанов попереджав, що після свят можливий сплеск
Зазначимо, раніше про те, що додаткових обмежень на Великдень не буде, повідомив і глава МОЗ Максим Степанов. Він наголосив, що ситуація в Україні з захворюваністю на коронавірус пройшла вже свій пік. Проте після свят може бути новий сплеск недуги, адже саме на свята люди можуть ігнорувати карантинні обмеження.
Яка ситуація з коронавірусом в Україні?
Станом на 23 квітня в Україні виявили 2 мільйони 4 тисячі 630 випадків коронавірусу, з них 41 700 – летальні. Одужали більше ніж 1 мільйон 552 тисячі осіб. За останню добу недугу діагностували у 14 277 осіб, 434 людини померли.
Дані РНБО