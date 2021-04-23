МОЗ оголосило рекомендації для церков та вірян на Великдень

В Україні не вводитимуть додаткових карантинних обмежень на великодні та травневі свята. Проте МОЗ таки оприлюднило список рекомендацій, яких слід дотримуватись під час святкувань. Більшість із них стосуються церков.

Рекомендації Міністерства охорони здоров'я оприлюднив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу. Головні застереження стосуються відвідин храмів, особливо обережними радять бути літнім людям та тим, у кого є хронічні захворювання.

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Що МОЗ рекомендує церквам:

Закликати вірян слухати богослужіння в режимі "онлайн".

Зменшити тривалість благословіння у храмах.

Встановити обмеження на кількість людей в храмах та дотримуватись дистанції у 1,5 метра на вулиці.

Рекомендувати відвідувати обряд посвячення їжі лише 1 людині з родини.

Двері до храмів мають зафіксувати, аби вони були постійно відчинені.

Рекомендації для населення України:

людям похилого віку, людям з хронічними захворюваннями утриматися від відвідування храмів,

краще освятити святковий кошик просто неба,

утриматись від відвідувань родичів та друзів,

до храму краще, щоб йшов лише один член родини.

Степанов попереджав, що після свят можливий сплеск

Зазначимо, раніше про те, що додаткових обмежень на Великдень не буде, повідомив і глава МОЗ Максим Степанов. Він наголосив, що ситуація в Україні з захворюваністю на коронавірус пройшла вже свій пік. Проте після свят може бути новий сплеск недуги, адже саме на свята люди можуть ігнорувати карантинні обмеження.