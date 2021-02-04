МОЗ оголосило тендер на дослідження поведінки геїв в Україні
Міністерство охорони здоров'я України оголосило тендер на проведення "біоповедінкового дослідження серед чоловіків, які мають сексуальні стосунки з чоловіками у 2021 році".
Джерело: Державні закупівлі
Подробиці дослідження
Переможець тендеру отримає 10 мільйонів гривень на проведення дослідження. Мета дослідження: дізнатися, як ВІЛ та ІПСШ поширюються серед геїв.
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Гроші на тендер Україні виділили Центр контролю та профілактики захворювань США (CDC) з проєкту "Надзвичайний план президента США для надання допомоги у зв'язку зі СНІДом" (PEPFAR). На основі отриманої інформації в Україні планують розробити програму профілактики ВІЛ.
Умови проведення
Висновки наукової роботи мають базуватися на аналізі даних 6900 громадян України з 16 різних міст. Учасників опитають (в ході інтерв'ю та анкетувань), а також візьмуть у них аналізи крові.
Роз'яснення ЦГЗ
Через значний розголос та резонанс Центр громадського здоров'я опублікував пояснення до тендеру.
Це біоповедінкове дослідження дасть змогу отримати дані про:
- поширеність ВІЛ та інших соціально-небезпечних інфекцій;
- поведінкові фактори пов’язані з ризиком поширеності захворювання;
- використання цією групою послуг із профілактики ВІЛ;
- допоможе оцінити рівень доступу до програм профілактики та рівень стигми.
Інформація ЦГЗ
У МОЗ також повідомили, що на 2022–2023 роки також заплановано провести біоповедінкові дослідження серед засуджених і трансгендерних людей.
В Україні, за даними ЦГЗ, у 2020 році на ВІЛ захворіло 15 659 людей. Під час різностатевого сексу хвороба передалася у 9 584 випадках, одностатевому – у 393.
Де здати тест на ВІЛ
Тестування на ВІЛ в Україні є доступним. Ви можете зробити тест на ВІЛ:
- у свого сімейного лікаря, педіатра чи терапевта,
- в центрах профілактики та боротьби зі СНІДом,
- представництвах профільних громадських організацій,
- в мобільних амбулаторіях та інших закладах,
- ви можете зробити тест самостійно, купивши експрес-тест на ВІЛ в аптеці.
Інформація МОЗ
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