МОЗ оголосило тендер на дослідження поведінки геїв в Україні

Міністерство охорони здоров'я України оголосило тендер на проведення "біоповедінкового дослідження серед чоловіків, які мають сексуальні стосунки з чоловіками у 2021 році".
Джерело: Державні закупівлі
Переможець тендеру отримає 10 мільйонів гривень на проведення дослідження. Мета дослідження: дізнатися, як ВІЛ та ІПСШ поширюються серед геїв.
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Гроші на тендер Україні виділили Центр контролю та профілактики захворювань США (CDC) з проєкту "Надзвичайний план президента США для надання допомоги у зв'язку зі СНІДом" (PEPFAR). На основі отриманої інформації в Україні планують розробити програму профілактики ВІЛ.
Висновки наукової роботи мають базуватися на аналізі даних 6900 громадян України з 16 різних міст. Учасників опитають (в ході інтерв'ю та анкетувань), а також візьмуть у них аналізи крові.
Через значний розголос та резонанс Центр громадського здоров'я опублікував пояснення до тендеру.
Це біоповедінкове дослідження дасть змогу отримати дані про:
У МОЗ також повідомили, що на 2022–2023 роки також заплановано провести біоповедінкові дослідження серед засуджених і трансгендерних людей.
В Україні, за даними ЦГЗ, у 2020 році на ВІЛ захворіло 15 659 людей. Під час різностатевого сексу хвороба передалася у 9 584 випадках, одностатевому – у 393.
Тестування на ВІЛ в Україні є доступним. Ви можете зробити тест на ВІЛ: