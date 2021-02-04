МОЗ оголосило тендер на дослідження поведінки геїв в Україні

Міністерство охорони здоров'я України оголосило тендер на проведення "біоповедінкового дослідження серед чоловіків, які мають сексуальні стосунки з чоловіками у 2021 році".

Джерело: Державні закупівлі

Подробиці дослідження

Переможець тендеру отримає 10 мільйонів гривень на проведення дослідження. Мета дослідження: дізнатися, як ВІЛ та ІПСШ поширюються серед геїв.

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Гроші на тендер Україні виділили Центр контролю та профілактики захворювань США (CDC) з проєкту "Надзвичайний план президента США для надання допомоги у зв'язку зі СНІДом" (PEPFAR). На основі отриманої інформації в Україні планують розробити програму профілактики ВІЛ.

Умови проведення

Висновки наукової роботи мають базуватися на аналізі даних 6900 громадян України з 16 різних міст. Учасників опитають (в ході інтерв'ю та анкетувань), а також візьмуть у них аналізи крові.

Роз'яснення ЦГЗ

Через значний розголос та резонанс Центр громадського здоров'я опублікував пояснення до тендеру.

Це біоповедінкове дослідження дасть змогу отримати дані про:

поширеність ВІЛ та інших соціально-небезпечних інфекцій;

поведінкові фактори пов’язані з ризиком поширеності захворювання;

використання цією групою послуг із профілактики ВІЛ;

допоможе оцінити рівень доступу до програм профілактики та рівень стигми.

Інформація ЦГЗ

У МОЗ також повідомили, що на 2022–2023 роки також заплановано провести біоповедінкові дослідження серед засуджених і трансгендерних людей.

В Україні, за даними ЦГЗ, у 2020 році на ВІЛ захворіло 15 659 людей. Під час різностатевого сексу хвороба передалася у 9 584 випадках, одностатевому – у 393.

Де здати тест на ВІЛ

Тестування на ВІЛ в Україні є доступним. Ви можете зробити тест на ВІЛ: