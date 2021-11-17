Раніше в стандарті не було умов щодо віку пацієнта. Людей з середньою важкістю госпіталізували лише при наявності тривожних симптомів.

До теми Брак дихання, запаморочення: при яких симптомах COVID-19 треба терміново викликати швидку

Так, раніше пацієнтів з середнім перебігом COVID-19 забирали до лікарень лише при ознаках пневмонії чи дихальної недостатності – збільшення частоти дихальних рухів вище норми, кровохаркання, сатурація менше ніж 93%.

Тепер же госпіталізуватимуть усіх пацієнтів 60+ із середньою важкістю перебігу хвороби. У відомстві зауважили, що стандарти оновили з метою зменшення рівня смертності хворих серед цієї вікової групи.

До слова, медики приватних закладів охорони здоров'я також зможуть отримувати страхові виплати при інвалідності чи смерті, яка настала внаслідок COVID-19 при виконанні професійних обов'язків. Раніше це стосувалось лише працівників державних і комунальних установ.

Симптоми COVID-19, які свідчать про необхідність госпіталізації

Перелік симптом та станів, при яких пацієнту може знадобитись госпіталізація: