МОЗ оновило стандарти госпіталізації пацієнтів з COVID-19: що змінилося
Джерело:МОЗ
Міністерство охорони здоров'я України змінило стандарт госпіталізації пацієнтів з коронавірусом. Тепер стаціонарному лікуванню підлягають українці у віці від 60 років, у яких хвороба протікає в середній важкості.
Раніше в стандарті не було умов щодо віку пацієнта. Людей з середньою важкістю госпіталізували лише при наявності тривожних симптомів.
До теми Брак дихання, запаморочення: при яких симптомах COVID-19 треба терміново викликати швидку
Так, раніше пацієнтів з середнім перебігом COVID-19 забирали до лікарень лише при ознаках пневмонії чи дихальної недостатності – збільшення частоти дихальних рухів вище норми, кровохаркання, сатурація менше ніж 93%.
Тепер же госпіталізуватимуть усіх пацієнтів 60+ із середньою важкістю перебігу хвороби. У відомстві зауважили, що стандарти оновили з метою зменшення рівня смертності хворих серед цієї вікової групи.
До слова, медики приватних закладів охорони здоров'я також зможуть отримувати страхові виплати при інвалідності чи смерті, яка настала внаслідок COVID-19 при виконанні професійних обов'язків. Раніше це стосувалось лише працівників державних і комунальних установ.
Симптоми COVID-19, які свідчать про необхідність госпіталізації
Перелік симптом та станів, при яких пацієнту може знадобитись госпіталізація:
- біль у грудній клітці;
- важкість дихання, задишка у стані спокою, ознаки дихальної недостатності;
- сатурація з рівнем кисню в крові менше ніж 92% (для вимірювання сатурації в домашніх умовах можна використовувати пульсоксиметр);
- порушення свідомості;
- інші ознаки, які загрожують життю та свідчать про критичний стан пацієнта.