Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило план масової вакцинації громадян проти COVID-19. Він складається з 5 етапів.

Всього в Україні виділили 9 груп ризику, яких потрібно імунізувати проти COVID-19 у першу чергу. Відповідний план вакцинації опублікувала пресслужба МОЗ.

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Впродовж 2021 – 2022 років МОЗ планує вакцинувати проти коронавірусу 50% населення країни. Початок першого етапу заплановано на січень. Але він може розпочатись пізніше, оскільки все залежить від постачання вакцини.

У 9 пріоритетних груп входять такі категорії населення:

Медпрацівники;

Військовослужбовці;

Працівники соціальної сфери;

Люди, які проживають в установах з довгострокового догляду і працівники таких установ;

Люди віком старше 60+;

Працівники критично важливих структур державної безпеки (ДСНС, Нацполіція, Нацгвардія, СБУ, ЗСУ, МВС);

Вчителі та інші працівники сфери освіти;

Люди у віковій категорії 18 – 59 років з супутніми захворюваннями;

Люди, які перебувають у місцях позбавлення волі та слідчих ізоляторах й працівники цих установ.

Натомість вікова категорія літніх людей, які підлягають пріоритетній імунізації, може змінитися залежно від остаточної інформації про безпеку, ефективність та переносимість вакцин людьми похилого віку.

Тих, хто погодився вакцинуватись проти коронавірусу, щепитимуть у кабінетах і пунктах щеплень, яких в Україні є понад 11 тисяч. Окрім того, в країні організують мобільні бригади з імунізації й тимчасові центри вакцинації за прикладом Італії та Німеччини.