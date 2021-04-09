У МОЗ оцінили ймовірність введення тотального локдауну в Україні
Наразі в Україні діє адаптивний карантин. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко прокоментував ймовірність введення тотального локдауну.
Джерело:24 канал
В ефірі одного із телеканалів заступник глави Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко запевнив, що повний локдаун влада запроваджувати не буде.
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Можливість повного локдауну в Україні
Головний санітарний лікар зазначив, що Україна наразі 39-а за смертністю в Європі та 48-а у світі. За його словами, бувають дні, коли у країні фіксують велику кількість нових заражень коронавірусом, якщо порівнювати з іншими державами.
Складний період, який ми проходимо в адаптивному карантині. Тотального карантину не буде, адаптивний карантин можна використовувати без тотального локдауну,
– заявив Ляшко.
Він також додав, що ситуація з коронавірусом в Україні стабілізується.
Коронавірус та карантин в Україні: основне
- Станом на 9 квітня коронавірус підтвердили у 1 823 674 українців, за останню добу – 19 676 нових випадків. Від початку епідемії одужали 1 395 104 особи, летальних випадків – 36 381.
- Раніше Кабмін продовжив карантин в Україні до 30 квітня. З 24 лютого він став адаптивним, країну знову поділили на зони.
- Наразі у червоній зоні карантину перебувають 12 регіонів: Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська, Львівська, Миколаївська, Черкаська, Запорізька, Хмельницька та Чернівецька області.
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