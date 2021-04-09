Наразі в Україні діє адаптивний карантин. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко прокоментував ймовірність введення тотального локдауну.

В ефірі одного із телеканалів заступник глави Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко запевнив, що повний локдаун влада запроваджувати не буде.

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Можливість повного локдауну в Україні

Головний санітарний лікар зазначив, що Україна наразі 39-а за смертністю в Європі та 48-а у світі. За його словами, бувають дні, коли у країні фіксують велику кількість нових заражень коронавірусом, якщо порівнювати з іншими державами.

Складний період, який ми проходимо в адаптивному карантині. Тотального карантину не буде, адаптивний карантин можна використовувати без тотального локдауну,

– заявив Ляшко.

Він також додав, що ситуація з коронавірусом в Україні стабілізується.

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