У МОЗ оцінили ймовірність введення тотального локдауну в Україні

Джерело:24 канал
Наразі в Україні діє адаптивний карантин. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко прокоментував ймовірність введення тотального локдауну.
В ефірі одного із телеканалів заступник глави Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко запевнив, що повний локдаун влада запроваджувати не буде.
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Головний санітарний лікар зазначив, що Україна наразі 39-а за смертністю в Європі та 48-а у світі. За його словами, бувають дні, коли у країні фіксують велику кількість нових заражень коронавірусом, якщо порівнювати з іншими державами.
Складний період, який ми проходимо в адаптивному карантині. Тотального карантину не буде, адаптивний карантин можна використовувати без тотального локдауну,
– заявив Ляшко.
Він також додав, що ситуація з коронавірусом в Україні стабілізується.