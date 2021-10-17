МОЗ підготувало необхідні документи про COVID-вакцинацію дітей

Міністерство охорони здоров’я підготувало документи щодо вакцинації проти коронавірусу дітей у віці від 14 років. Але коли імунізуватимуть підлітків, поки що невідомо.

Про це розповів начальник головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан. На його думку, в Україні необхідна вакцинація підлітків.

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Але це (вакцинація дітей – 24 канал) буде пізніше, тому що триває період оформлення документів – саме цей контингент необхідно вже сьогодні вакцинувати. Документи по вакцинації 14+ вже підготовлені Міністерством охорони здоров'я, але це виключно компетенція Міністерства охорони здоров'я впроваджувати ці заходи,

– заявив Рубан.

Поки що в Україні триває масова вакцинація проти коронавірусу для людей у віці від 18 років. У нас є можливість вакцинувати дитину у віці від 12 років препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech, але лише в деяких випадках.

Які діти можуть вакцинуватися проти коронавірусу в Україні: перелік

Ті, які мають високі ризики важкого перебігу COVID-19 та розвитку ускладнень через супутні хвороби та не мають протипоказань до вакцинації;

Виїжджають на навчання або з метою об'єднання сім’ї до країни, де для перетину кордону необхідний сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19;

Є учасниками міжнародних спортивних змагань або інших заходів за кордоном;

Приїхали з іншої країни, де отримали першу дозу вакцини Pfizer.

Вакцинація дітей у світі

Тим часом у США, ЄС та Велика Британія вже активно вакцинують підлітків у віці від 12 років. Для імунізації використовують вакцину від компаній Pfizer-BioNTech.

Окрім цього, від 6 вересня на Кубі почали щеплювати дітей у віці від 2 років. Натомість у Словаччині імунізація проти коронавірусу доступна для всіх школярів віком від 5 років. В Ізраїлі також дозволили вакцинувати проти коронавірусу дітей у віці від 5 – 11 років, але лише у тому випадку, якщо у них є серйозні хронічні хвороби, які можуть ускладнити перебіг COVID-19.