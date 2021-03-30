МОЗ планує вакцинувати 60% українців до кінця року

У Міністерстві охорони здоров'я планують вакцинувати від коронавірусу щонайменше 60% населення до кінця 2021 року. Це можливо, якщо Україна матиме достатню кількість вакцини.

Такий прогноз озвучив очільник МОЗ Максим Степанов в ефірі одного з українських телеканалів. І підкреслив, що мовиться про доросле населення, віком від 18 років.

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Степанов назвав плани МОЗ щодо вакцинації

"До кінця року ми точно повинні вакцинувати щонайменше 60% дорослого населення України", – зазначив він.

Міністр охорони здоров'я пояснив, втілити цей прогноз в реальність можливо за умови, що в нас буде достатньо вакцини. Зокрема якщо інші держави припинять підводити Україну.

Такого піратства, як у часи пандемії, світ ще не знав. Коли країни просто блокують експорт, попри будь-які підписані контракти,

– наголосив він.

Степанов вважає, що з відповідною кількістю вакцини можна буде щепити до 5 мільйонів громадян на місяць.

"У нас 11,5 тисяч кабінетів щеплень. Навіть по 40 вакцинацій в день – це загалом 450. Це 10 мільйонів на місяць", – підрахував він

Глава МОЗ підкреслив, що такої масштабної кампанії з вакцинації Україна ще не проходила.

Ситуація з вакцинацією в Україні: останні новини

За минулу добу, 29 березня, в Україні щеплення проти коронавірусу зробили 14 433 людям. З них першу дозу препарату отримали 14 432 осіб.

Вже 2 людини в Україні отримали 2 дози препарату . Це означає, що вони повністю закінчили вакцинацію проти COVID-19.

За даними StateWatch, МОЗ витратило близько 1,6 мільярда на закупівлю вакцини за бюджетною програмою "Проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19". Це 40% від загального обсягу програми.



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