У МОЗ показали, як заповнювати міжнародне свідоцтво про вакцинацію: відео інструкції
Джерело:МОЗ
Усі, хто зробив щеплення двома дозами дводозної вакцини від COVID-19, можуть отримати у свого сімейного лікаря міжнародне свідоцтво про вакцинацію.
Як має виглядати свідоцтво про вакцинацію
Бланк міжнародного свідоцтва заповнюється англійською мовою. Інформація в ньому може бути продубльована українською у правій частині документу.
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Ті, хто раніше отримав Міжнародне свідоцтво про вакцинацію від COVID-19 терміном на пів року, можуть взяти у свого сімейного лікаря нове. Воно буде дійсним загалом 1 рік.Увага! У МОЗ нагадали, що свідоцтва друкуються на звичайному білому папері – папір жовтого кольору не є обов'язковим. Також на документі не повинно бути QR-коду.
Міжнародне свідоцтво видає сімейний лікар. Щоб отримати документ, потрібно взяти з собою закордонний паспорт, адже до свідоцтва вноситимуть його номер.
На відміну від внутрішніх COVID-сертифікатів, Міжнародне свідоцтво про вакцинацію можна отримати тільки в паперовій формі.
Дані для документа лікар генерує з медичної інформаційної системи, якою користується. Якщо ж там була помилка – її легко виправить ваш лікар.
Як заповнювати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію: дивіться у відео