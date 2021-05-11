Міністр також під час брифінгу висловив думку, що можливе поширення індійського штаму коронавірусу в Україні.

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Чергову хвилю коронавірусу подолано, але абсолютно не час розхолоджуватися. Чергова битва з ковідом попереду. Ми прогнозуємо, що в нас може бути і четверта хвиля коронавірусу. Тому ми не можемо розхолоджуватися. Ми повинні все зробити, щоб цей удар не був такий жорстокий,

– сказав Степанов на брифінгу.

Очільник МОЗ підтвердив небезпеку індійського штаму коронавірусу над світом, який є ще небезпечнішим та агресивнішим за південноафриканський та британський штами.

Зазначимо, що індійський штам вже зафіксували у Польщі, Румунії, інших країнах Європи, а для України це залишається серйозним викликом. Наразі повідомлення про інфікування українців цим штамом не було.

Індійський штам коронавірусу складається з двох мутацій білка, що може зробити його більш стійким до вакцин проти COVID-19. В Ізраїлі штам підтвердили навіть у вакцинованих людей.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу