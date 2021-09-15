У МОЗ порадили вазелін, щоб зменшити дискомфорт від носіння масок

У Міністерстві охорони здоров'я визнали, що тривале носіння масок може стати причиною дискомфорту та проблем зі шкірою. Щоб зменшити натирання шкіри, треба вжити додаткових заходів.

Як зменшити дискомфорт при тривалому носінні маски

Особливо потерпають від дискомфорту медичні працівники, працівники супермаркетів, банків, аптек тощо, які змушені носити засоби захисту протягом всього робочого дня.

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У МОЗ навели докази дослідників з Imperial College London, які порівняли ефективність лубрикантів для зниження негативних ефектів від тривалого носіння маски.

Результати дослідження показали, що:

талькова присипка знижує тертя на 49% при нанесенні й на 59% – через 4 години;

суміш кокосової олії, какао-олії й бджолиного воску знижує тертя на 31% при нанесенні й на 53% через 4 години;

ефективним виявилося використання індиферентних кремів із сумішшю вазеліну та ланоліну.

Правила гігієни особливо важливі

Натомість звичайні відволожувальні креми показали низьку ефективність в такому випадку. Вони надто швидко абсорбуються шкірою і їх ефект зникає, якщо часто не наносити повторно.

Експерти радять дотримуватися правил особистої гігієни та стежити за чистотою шкіри обличчя. Якщо немає можливості використовувати одноразову маску, треба стежити за чистотою багаторазової.

Вмиватися треба делікатними засобами, які не підсушуватимуть шкіру. Крем (або інші засоби) треба наносити за 15 хвилин до вдягання маски, аби засіб поглинувся шкірою, а не залишився на масці.

Раз на тиждень можна скористатися заспокійливою косметичною маскою, яка освіжить і відновить шкіру обличчя.

Під час носіння маски не треба торкатися її брудними руками.

В разі виникнення вугрів, видавлювати їх самостійно не можна.