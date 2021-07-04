Це ж вирішила написати у фейсбуці й пресслужба Міністерства охорони здоров'я України. А поруч із тим і порадити, як відновитися після стресу через важкий футбольний матч.

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Як вболівальнику відновитися після складного матчу

Футбол – це стрес

Це видно і зовні, але й наукові дослідження свідчать: під час гри футбольні фанати переживають сильний стрес (зростає виділення кортизолу — гормону стресу). Не зовсім позитивно впливає і спожита при цьому їжа та напої.

Адже коли улюблена команда програє, вболівальник може їсти на 16% більше шкідливої їжі, ніж зазвичай (щодо цього також є дослідження).

А коли команда виграє – на 9% менше (тож перемоги нам потрібні навіть з огляду на такий несподіваний, здавалося б, аспект).

Тут треба звернути увагу, що гормон кортизол допомагає справлятися зі стресовими ситуаціями, та його надмірна кількість шкідлива для організму. З часом це може призводити до:

Пригнічення імунної системи.

Збільшення ваги.

Підвищення артеріального тиску.

Зростання ризику появи серцево-судинних захворювань.

Як відновитися після стресу

Отже, впродовж матчу організм вболівальника переживає 90 чи й більше хвилин надзвичайного стресу – і виснажується. Як цьому зарадити?

Після матчу вийти на прогулянку (наприклад, із собакою), зустрітися з друзями.

Або – провести тихий вечір за серіалом, поприбирати у квартирі, приготувати смачну вечерю.

Також непогано допоможе заняття спортом.

Що саме обрати? Те, що приносить людині більше задоволення – а отже, допомагає впоратися зі стресом.

Нагадаємо, хоча й не певні, що варто: збірна України 3 липня розгромно програла Англії у матчі чвертьфіналу Євро-2020. Рахунок зустрічі – 0:4.

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