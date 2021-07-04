У МОЗ порадили, як пережити ніч після стресу від поразки збірної України
Джерело:фейсбук МОЗ України
Україна вперше в історії зіграла у чвертьфіналі Чемпіонату Європи з футболу. Наша команда поступилася Англії, та попри все – українці нею пишаються.
Це ж вирішила написати у фейсбуці й пресслужба Міністерства охорони здоров'я України. А поруч із тим і порадити, як відновитися після стресу через важкий футбольний матч.
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Як вболівальнику відновитися після складного матчу
Футбол – це стрес
Це видно і зовні, але й наукові дослідження свідчать: під час гри футбольні фанати переживають сильний стрес (зростає виділення кортизолу — гормону стресу). Не зовсім позитивно впливає і спожита при цьому їжа та напої.
- Адже коли улюблена команда програє, вболівальник може їсти на 16% більше шкідливої їжі, ніж зазвичай (щодо цього також є дослідження).
- А коли команда виграє – на 9% менше (тож перемоги нам потрібні навіть з огляду на такий несподіваний, здавалося б, аспект).
Тут треба звернути увагу, що гормон кортизол допомагає справлятися зі стресовими ситуаціями, та його надмірна кількість шкідлива для організму. З часом це може призводити до:
- Пригнічення імунної системи.
- Збільшення ваги.
- Підвищення артеріального тиску.
- Зростання ризику появи серцево-судинних захворювань.
Як відновитися після стресу
Отже, впродовж матчу організм вболівальника переживає 90 чи й більше хвилин надзвичайного стресу – і виснажується. Як цьому зарадити?
- Після матчу вийти на прогулянку (наприклад, із собакою), зустрітися з друзями.
- Або – провести тихий вечір за серіалом, поприбирати у квартирі, приготувати смачну вечерю.
- Також непогано допоможе заняття спортом.
Що саме обрати? Те, що приносить людині більше задоволення – а отже, допомагає впоратися зі стресом.Нагадаємо, хоча й не певні, що варто: збірна України 3 липня розгромно програла Англії у матчі чвертьфіналу Євро-2020. Рахунок зустрічі – 0:4.
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