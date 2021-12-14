Найпростіше буде, звісно ж, вакцинованим українцям. Про це заявив перший заступник міністра охорони здоров'я України Олександр Комарида.
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Людям хочеться сказати: "Будь ласка, вакцинуйтеся, захистіть життя", бо за нашими прогнозами нова хвиля коронавірусу буде вже взимку, і для вакцинованих пережити її буде набагато простіше,
– сказав Комарида.
Рівень смертності впав
Також він додав, що в Україні один з найнижчих рівнів смертності від коронавірусу. Все це – заслуга українських медиків.
"Мовиться про пікові періоди, якщо порівнювати пік із піком, який в кожній країні відбувається в різний час", – пояснив він.
Коли чекати нову хвилю
Наступна хвиля захворюваності на коронавірус в Україні настане приблизно 15 – 20 лютого. Такі прогнози озвучив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов на брифінгу 14 грудня. Для того, щоб цього уникнути потрібно вакцинувати якомога більше людей щодня.
Коронавірус та вакцинація в Україні
- Днями Україна виконала вимогу ВООЗ – ми повністю вакцинували проти коронавірусу 40% дорослого населення.
- Тим часом від початку вакцинальної кампанії, яка стартувала 24 лютого, в Україні проти коронавірусу вакцинували 14 174 401 людину.
- Минулої доби недугу виявили у 7 283 людей, зафіксували 387 летальних випадків, 27 130 пацієнтів одужали.
Чому важливо вакцинуватись / Інфографіка 24 каналу