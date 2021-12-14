Найпростіше буде, звісно ж, вакцинованим українцям. Про це заявив перший заступник міністра охорони здоров'я України Олександр Комарида.

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Людям хочеться сказати: "Будь ласка, вакцинуйтеся, захистіть життя", бо за нашими прогнозами нова хвиля коронавірусу буде вже взимку, і для вакцинованих пережити її буде набагато простіше,

– сказав Комарида.

Рівень смертності впав

Також він додав, що в Україні один з найнижчих рівнів смертності від коронавірусу. Все це – заслуга українських медиків.

"Мовиться про пікові періоди, якщо порівнювати пік із піком, який в кожній країні відбувається в різний час", – пояснив він.

Коли чекати нову хвилю

Наступна хвиля захворюваності на коронавірус в Україні настане приблизно 15 – 20 лютого. Такі прогнози озвучив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов на брифінгу 14 грудня. Для того, щоб цього уникнути потрібно вакцинувати якомога більше людей щодня.

Коронавірус та вакцинація в Україні

Днями Україна виконала вимогу ВООЗ – ми повністю вакцинували проти коронавірусу 40% дорослого населення.

Тим часом від початку вакцинальної кампанії, яка стартувала 24 лютого, в Україні проти коронавірусу вакцинували 14 174 401 людину.

Минулої доби недугу виявили у 7 283 людей, зафіксували 387 летальних випадків, 27 130 пацієнтів одужали.



Чому важливо вакцинуватись / Інфографіка 24 каналу

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