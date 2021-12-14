У МОЗ повідомили, хто з українців легше переживе зимову хвилю COVID-19

Нова хвиля коронавірусу накриє Україну вже цієї зими. Втім, не усім вдасться її спокійно пережити.

Найпростіше буде, звісно ж, вакцинованим українцям. Про це заявив перший заступник міністра охорони здоров'я України Олександр Комарида.

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Людям хочеться сказати: "Будь ласка, вакцинуйтеся, захистіть життя", бо за нашими прогнозами нова хвиля коронавірусу буде вже взимку, і для вакцинованих пережити її буде набагато простіше,

– сказав Комарида.

Рівень смертності впав

Також він додав, що в Україні один з найнижчих рівнів смертності від коронавірусу. Все це – заслуга українських медиків.

"Мовиться про пікові періоди, якщо порівнювати пік із піком, який в кожній країні відбувається в різний час", – пояснив він.

Коли чекати нову хвилю

Наступна хвиля захворюваності на коронавірус в Україні настане приблизно 15 – 20 лютого. Такі прогнози озвучив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов на брифінгу 14 грудня. Для того, щоб цього уникнути потрібно вакцинувати якомога більше людей щодня.

Коронавірус та вакцинація в Україні

Днями Україна виконала вимогу ВООЗ – ми повністю вакцинували проти коронавірусу 40% дорослого населення.

Тим часом від початку вакцинальної кампанії, яка стартувала 24 лютого, в Україні проти коронавірусу вакцинували 14 174 401 людину.

Минулої доби недугу виявили у 7 283 людей, зафіксували 387 летальних випадків, 27 130 пацієнтів одужали.



Чому важливо вакцинуватись / Інфографіка 24 каналу

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