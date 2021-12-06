Тисячу за повний курс вакцинації не виплачуватимуть на картку
Голова МОЗ Віктор Ляшко попередив під час брифінгу, що відомство такої інформації українцям не розсилало!
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Від імені Міністерства охорони здоров'я надсилають інформацію з проханням надіслати номер карти та інші персональні дані для отримання 1000 гривень за повний курс щеплення. Насправді від імені міністерства жодних повідомлень не формувалось та не надсилалось громадянам,
– заявив він.
Віктор Ляшко також наголосив, що програма цільового фінансування розпочнеться 19 грудня.
Що відомо про виплати за вакцинацію
- Президент Володимир Зеленський анонсував, що для українців, які вакцинувалися від коронавірусу двома дозами, введуть заохочення. З 19 грудня вони зможуть отримати тисячу гривень – через додаток Дія.
- Ці гроші можна буде витратити на абонемент у спортзал чи фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр або на квитки на внутрішні рейси.
- Для пенсіонерів обіцяють альтернативну можливість отримати гроші за відсутності смартфона.