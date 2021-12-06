У МОЗ повідомили про нову шахрайську схему з виплатами за вакцинацію

Українцям розсилають повідомлення від імені МОЗ з проханням надати реквізити карти нібито для "виплат" за вакцинацію.

Тисячу за повний курс вакцинації не виплачуватимуть на картку

Голова МОЗ Віктор Ляшко попередив під час брифінгу, що відомство такої інформації українцям не розсилало!

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Від імені Міністерства охорони здоров'я надсилають інформацію з проханням надіслати номер карти та інші персональні дані для отримання 1000 гривень за повний курс щеплення. Насправді від імені міністерства жодних повідомлень не формувалось та не надсилалось громадянам,

– заявив він.

Віктор Ляшко також наголосив, що програма цільового фінансування розпочнеться 19 грудня.

Що відомо про виплати за вакцинацію

Президент Володимир Зеленський анонсував, що для українців, які вакцинувалися від коронавірусу двома дозами, введуть заохочення. З 19 грудня вони зможуть отримати тисячу гривень – через додаток Дія.

Ці гроші можна буде витратити на абонемент у спортзал чи фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр або на квитки на внутрішні рейси.

Для пенсіонерів обіцяють альтернативну можливість отримати гроші за відсутності смартфона.

Метою програми виплат за вакцинацію є підтримка бізнесу, який постраждав внаслідок пандемії, та стимул населення імунізуватися від коронавірусу.