У МОЗ нагадали, що призначити антибіотик може тільки лікар за результатами аналізу крові.

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То що робити, якщо підхопили ГРВІ

Перше – повідомити про це свого сімейного лікаря.

Друга рекомендація може звучати нудно, але вона дійсно працює, а головне – не шкодить вашому здоров'ю: найдієвіший метод лікування гострої респіраторної інфекції – симптоматичний. Він передбачає вплив на окремі симптоми захворювання (наприклад, прийом судинозвужувальних препаратів під час нежитю).

У разі виникнення ГРВІ найкращими "ліками" є:

відпочинок та ліжковий режим

рясне пиття теплої рідини

провітрювання приміщення проживання

збалансоване та раціональне харчування

жарознижувальні препарати (у разі необхідності)

А як же ускладнення

Антибіотики теж вам у цьому не допоможуть. Якщо ви маєте ризик розвитку ускладнень від грипу (а він також є вірусною інфекцією), й у вас немає щеплення, лікар може запропонувати специфічні препарати, що використовують виключно для попередження важких форм грипу.

За даними Центру громадського здоров'я, 90 % усіх антибіотиків, призначених на рівні сімейної медицини, використовують для лікування інфекцій дихальних шляхів.

90% таких інфекцій спричинені вірусами, але антибіотики не діють на віруси.

Тож, якщо ви приймете антибіотик, ваша вірусна інфекція нікуди не зникне, а ризик того, що антибіотик вам не допоможе в майбутньому, – сильно підвищиться,

– наголосили у МОЗ.

Не займатися самолікуванням. В разі виникнення перших симптомів ГРВІ звертайтеся до свого сімейного лікаря та проконсультуйтеся з ним з приводу необхідності вживання антибіотиків.