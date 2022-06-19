У МОЗ наголошують, що воєнний стан не впливає на порядок проходження обов’язкових медичних оглядів.

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Хто повинен проходити періодичний медичний догляд

Перед прийняттям на роботу та періодичні медичні догляди повинні проходити працівники:

  • Підприємств харчової промисловості, громадського харчування і торгівлі,
  • Лікувально-профілактичних, дошкільних і навчально-виховних закладів,
  • Водопровідних споруд, об'єктів комунально-побутового обслуговування,
  • Інших підприємств, установ, організацій, професійна чи інша діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може спричинити поширення інфекційних захворювань, виникнення
  • харчових отруєнь,
  • Зайняті на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці.

Окрім цього, щорічний медичний огляд повинні проходити діти, підлітки та юні особи у віці до 21 року.

Роботодавець повинен забезпечити медогляд працівників

У МОЗ наголошують на тому, що роботодавці повинні фінансувати та організовувати медичний огляд працівників, які потребують цього згідно з законодавством.

Нагадаємо, що роботодавець зобов’язаний власним коштом профінансувати та організувати проведення попереднього і періодичних медичних оглядів працівників,
– йдеться в повідомленні МОЗ.

Що передбачає обов'язковий огляд

Обов'язковий медичний огляд передбачає загальне обстеження лікарями-спеціалістами, зокрема терапевта, дерматовенеролога, отоларинголога, стоматолога та, за потреби інших фахівців. Також потрібно пройти лабораторне та функціональне обстеження.

Що варто знати про обов'язковий медичний огляд: інфографіка МОЗ

Нагадаємо, що уряд продовжив карантин в Україні через COVID-19 до кінця літа. При цьому під час воєнного стану в регіонах України не застосовують рівні епіднебезпеки.

Масковий режим не обов'язковий, але залишається рекомендованим. Також тепер не потрібно мати COVID-сертифікат, щоб пересуватися між регіонами, відвідувати ресторани, заклади культури, спортзали тощо. Не відсторонюють наразі від роботи і працівників, нещеплених проти коронавірусу.