У МОЗ наголошують, що воєнний стан не впливає на порядок проходження обов’язкових медичних оглядів.
До теми Скільки діє направлення до лікаря в умовах повномасштабної війни
Хто повинен проходити періодичний медичний догляд
Перед прийняттям на роботу та періодичні медичні догляди повинні проходити працівники:
- Підприємств харчової промисловості, громадського харчування і торгівлі,
- Лікувально-профілактичних, дошкільних і навчально-виховних закладів,
- Водопровідних споруд, об'єктів комунально-побутового обслуговування,
- Інших підприємств, установ, організацій, професійна чи інша діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може спричинити поширення інфекційних захворювань, виникнення
- харчових отруєнь,
- Зайняті на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці.
Окрім цього, щорічний медичний огляд повинні проходити діти, підлітки та юні особи у віці до 21 року.
Роботодавець повинен забезпечити медогляд працівників
У МОЗ наголошують на тому, що роботодавці повинні фінансувати та організовувати медичний огляд працівників, які потребують цього згідно з законодавством.
Нагадаємо, що роботодавець зобов’язаний власним коштом профінансувати та організувати проведення попереднього і періодичних медичних оглядів працівників,
– йдеться в повідомленні МОЗ.
Що передбачає обов'язковий огляд
Обов'язковий медичний огляд передбачає загальне обстеження лікарями-спеціалістами, зокрема терапевта, дерматовенеролога, отоларинголога, стоматолога та, за потреби інших фахівців. Також потрібно пройти лабораторне та функціональне обстеження.
Що варто знати про обов'язковий медичний огляд: інфографіка МОЗ
Нагадаємо, що уряд продовжив карантин в Україні через COVID-19 до кінця літа. При цьому під час воєнного стану в регіонах України не застосовують рівні епіднебезпеки.
Масковий режим не обов'язковий, але залишається рекомендованим. Також тепер не потрібно мати COVID-сертифікат, щоб пересуватися між регіонами, відвідувати ресторани, заклади культури, спортзали тощо. Не відсторонюють наразі від роботи і працівників, нещеплених проти коронавірусу.