У МОЗ пояснили, хто має проходити обов'язкові медогляди під час війни

Профілактичні медичні огляди необхідно проходити для того, щоб запобігти розповсюдженню інфекційних та небезпечних захворювань. Так, навіть під час воєнного стану.

У МОЗ наголошують, що воєнний стан не впливає на порядок проходження обов’язкових медичних оглядів.

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Хто повинен проходити періодичний медичний догляд

Перед прийняттям на роботу та періодичні медичні догляди повинні проходити працівники:

Підприємств харчової промисловості, громадського харчування і торгівлі,

Лікувально-профілактичних, дошкільних і навчально-виховних закладів,

Водопровідних споруд, об'єктів комунально-побутового обслуговування,

Інших підприємств, установ, організацій, професійна чи інша діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може спричинити поширення інфекційних захворювань, виникнення

харчових отруєнь,

Зайняті на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці.

Окрім цього, щорічний медичний огляд повинні проходити діти, підлітки та юні особи у віці до 21 року.

Роботодавець повинен забезпечити медогляд працівників

У МОЗ наголошують на тому, що роботодавці повинні фінансувати та організовувати медичний огляд працівників, які потребують цього згідно з законодавством.

Нагадаємо, що роботодавець зобов’язаний власним коштом профінансувати та організувати проведення попереднього і періодичних медичних оглядів працівників,

– йдеться в повідомленні МОЗ.

Що передбачає обов'язковий огляд

Обов'язковий медичний огляд передбачає загальне обстеження лікарями-спеціалістами, зокрема терапевта, дерматовенеролога, отоларинголога, стоматолога та, за потреби інших фахівців. Також потрібно пройти лабораторне та функціональне обстеження.

Зверніть увагу: працівники, які не пройшли обов'язковий медичний огляд (без поважних причин), повинні бути відсторонені від роботи.

Повний перелік працівників, які повинні проходити медичний догляд, можна переглянути на сайті Верховної Ради.

Що варто знати про обов'язковий медичний огляд: інфографіка МОЗ

Нагадаємо, що уряд продовжив карантин в Україні через COVID-19 до кінця літа. При цьому під час воєнного стану в регіонах України не застосовують рівні епіднебезпеки.

Масковий режим не обов'язковий, але залишається рекомендованим. Також тепер не потрібно мати COVID-сертифікат, щоб пересуватися між регіонами, відвідувати ресторани, заклади культури, спортзали тощо. Не відсторонюють наразі від роботи і працівників, нещеплених проти коронавірусу.