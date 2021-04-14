У МОЗ пояснили, коли можна робити інші щеплення, якщо вакцинувались проти COVID-19

Якщо ви отримали щеплення проти COVID-19, то інші, планові ін'єкції варто зробити через 28 днів після другої дози COVID-вакцини.

Якщо щеплення проти COVID-19 є перепоною для планової вакцинації за віком чи за схемою, то перерву між щепленнями можна скоротити до 14 днів. Центр громадського розвитку випустив збірник про вакцинацію проти COVID-19.

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Водночас у випадку, якщо ви зробили щеплення проти COVID-19, але в той час з'явилась потреба в екстреній вакцинації проти іншої хвороби, наприклад, від сказу, – жодних інтервалів витримувати не потрібно.

Необхідна екстрена вакцинація – робіть,

– пишуть в рекомендаціях ЦГЗ.

Якщо ви щепилися від іншої хвороби, то вакцинувати проти COVID-19 можна через 14 днів.

Але якщо ви ввели вакцини проти COVID-19 та від інших інфекцій з інтервалом, меншим за 2 тижні, вакцини все одно подіють.

Календар профілактичних щеплень від Міністерства охорони здоров'я передбачає обов'язкову вакцинацію проти 10 хвороб:

гепатиту В,

туберкульозу,

кору,

паротиту,

краснухи,

дифтерії,

правця,

кашлюку,

поліомієліту,

ХІБ-інфекції.

Також з 2022 року обов'язковою стане вакцинація проти пневмококової інфекції.



План вакцинації від коронавірусу / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу