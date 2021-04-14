У МОЗ пояснили, коли можна робити інші щеплення, якщо вакцинувались проти COVID-19

Джерело:ЦГЗ
Якщо ви отримали щеплення проти COVID-19, то інші, планові ін'єкції варто зробити через 28 днів після другої дози COVID-вакцини.
Якщо щеплення проти COVID-19 є перепоною для планової вакцинації за віком чи за схемою, то перерву між щепленнями можна скоротити до 14 днів. Центр громадського розвитку випустив збірник про вакцинацію проти COVID-19.
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Водночас у випадку, якщо ви зробили щеплення проти COVID-19, але в той час з'явилась потреба в екстреній вакцинації проти іншої хвороби, наприклад, від сказу, – жодних інтервалів витримувати не потрібно.
Необхідна екстрена вакцинація – робіть,
– пишуть в рекомендаціях ЦГЗ.
Але якщо ви ввели вакцини проти COVID-19 та від інших інфекцій з інтервалом, меншим за 2 тижні, вакцини все одно подіють.
Календар профілактичних щеплень від Міністерства охорони здоров'я передбачає обов'язкову вакцинацію проти 10 хвороб:
Також з 2022 року обов'язковою стане вакцинація проти пневмококової інфекції.
План вакцинації від коронавірусу / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу