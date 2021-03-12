У МОЗ пояснили, кому можна отримати вакцину проти коронавірусу поза чергою

Джерело:24 Канал
У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, як визначатимуть громадських діячів, які можуть зробити щеплення залишками вакцини проти COVID-19 для популяризації вакцинації.
Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. За його словами, для цього формують списки громадських діячів для вакцинації регіональні Департаменти охорони здоров'я разом із пресслужбами ОДА.
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Публічними та громадськими діячами в МОЗ вважають:
Для того, щоб записатись на вакцинацію потрібно заповнити спеціальну анкету, наприклад, у Києві та у Львові.
Якщо в день проведення вакцинації залишаються невикористані дози препарату, відповідальний за списки громадських діячів має уточнити, хто з публічних людей може приїхати на щеплення.
Громадські діячі повинні бути готові приїхати на місце проведення вакцинації до того часу, як залишки потрібно утилізувати. Крім того, Ляшко запевнив, що всі, хто вакцинувався поза чергою, обов'язково отримають другу дозу тієї самої вакцини.
Один флакон із вакциною Covishield/AstraZeneca містить 10 доз препарату. Після його відкриття вакцину можна використати протягом 6 годин ㅡ саме стільки триває одна сесія мобільної виїзної бригади.
Щоб не викидати залишки вакцини, МОЗ дозволило вакцинувати публічних та громадських діячів, щоб популяризувати вакцинацію.