У МОЗ пояснили, кому можна отримати вакцину проти коронавірусу поза чергою

У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, як визначатимуть громадських діячів, які можуть зробити щеплення залишками вакцини проти COVID-19 для популяризації вакцинації.

Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. За його словами, для цього формують списки громадських діячів для вакцинації регіональні Департаменти охорони здоров'я разом із пресслужбами ОДА.

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Хто може вакцинуватися поза чергою

Публічними та громадськими діячами в МОЗ вважають:

учасників бойових дій, які брали безпосередню участь у війні на Донбасі, забезпечували проведення антитерористичної операції, гарантували національну безпеку тощо;

народних депутатів, керівників центральних органів виконавчої влади, обласних державних адміністрацій, обласних рад, органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів із питань охорони здоров’я державних адміністрацій, головних державних санітарних лікарів (областей, Києва, на водному, повітряному, залізничному транспорті), лідерів і представників релігійних організацій;

видатних письменників, журналістів, спортсменів, музикантів, акторів, співаків, інших діячів сфери культури, старших за 60 років.

Як вакцинуватися поза чергою

Для того, щоб записатись на вакцинацію потрібно заповнити спеціальну анкету, наприклад, у Києві та у Львові.

Якщо в день проведення вакцинації залишаються невикористані дози препарату, відповідальний за списки громадських діячів має уточнити, хто з публічних людей може приїхати на щеплення.

Громадські діячі повинні бути готові приїхати на місце проведення вакцинації до того часу, як залишки потрібно утилізувати. Крім того, Ляшко запевнив, що всі, хто вакцинувався поза чергою, обов'язково отримають другу дозу тієї самої вакцини.

Для чого це роблять

Один флакон із вакциною Covishield/AstraZeneca містить 10 доз препарату. Після його відкриття вакцину можна використати протягом 6 годин ㅡ саме стільки триває одна сесія мобільної виїзної бригади.

Щоб не викидати залишки вакцини, МОЗ дозволило вакцинувати публічних та громадських діячів, щоб популяризувати вакцинацію.