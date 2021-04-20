У МОЗ пояснили, чи отримають українці другу дозу вакцини Covishield проти коронавірусу

Джерело:"Сніданок з 1+1"
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що українці, які отримали першу дозу вакцини від коронавірусу AstraZeneca (торгова назва – Covishield), зможуть отримати другу дозу препарату.
Віктор Ляшко зазначив, що вакцина Covishield буде замінена корейським або іншим аналогом, який виробляється за технологіями AstraZeneca.
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Відтак припинення постачання препарату Індією не завадить вакцинації в Україні.
Вакцина AstraZeneca, виготовлена на індійському, на корейському або на європейській майданчиках – це один і той же продукт, але з різними назвами. Ця вакцина взаємозамінна. Саме тому без різниці, як їх комбінувати: яку вводити як першу дозу, яку - як другу, чи вакцинувати однією і тією ж,
– сказав очільник МОЗ.
За його словами, невзаємозамінними вакцинами з AstraZeneca є Pfizer та Sinovac. Поставка другої партії Covishield очікується протягом квітня-травня. З 2 мільйонів доз, які були законтрактовані, Україна отримає лише 500 тисяч.
Джерело: МОЗ України
За минулу добу, 19 квітня, щеплення проти коронавірусу отримали 12 144 людини. Від початку вакцинальної кампанії вакцинували 462 791 людину, з них отримали 1 дозу – 462 789 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Щеплення проводили 232 мобільні бригади з імунізації та 360 пунктів щеплення. Наразі до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 473 989 людей.
Джерело: Serum Institute of India
План вакцинації від коронавірусу / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу