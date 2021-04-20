У МОЗ пояснили, чи отримають українці другу дозу вакцини Covishield проти коронавірусу

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що українці, які отримали першу дозу вакцини від коронавірусу AstraZeneca (торгова назва – Covishield), зможуть отримати другу дозу препарату.

Віктор Ляшко зазначив, що вакцина Covishield буде замінена корейським або іншим аналогом, який виробляється за технологіями AstraZeneca.

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Відтак припинення постачання препарату Індією не завадить вакцинації в Україні.

Вакцина AstraZeneca, виготовлена на індійському, на корейському або на європейській майданчиках – це один і той же продукт, але з різними назвами. Ця вакцина взаємозамінна. Саме тому без різниці, як їх комбінувати: яку вводити як першу дозу, яку - як другу, чи вакцинувати однією і тією ж,

– сказав очільник МОЗ.

За його словами, невзаємозамінними вакцинами з AstraZeneca є Pfizer та Sinovac. Поставка другої партії Covishield очікується протягом квітня-травня. З 2 мільйонів доз, які були законтрактовані, Україна отримає лише 500 тисяч.

Вакцинація в Україні: що відомо

Джерело: МОЗ України

За минулу добу, 19 квітня, щеплення проти коронавірусу отримали 12 144 людини. Від початку вакцинальної кампанії вакцинували 462 791 людину, з них отримали 1 дозу – 462 789 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Щеплення проводили 232 мобільні бригади з імунізації та 360 пунктів щеплення. Наразі до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 473 989 людей.

Що відомо про вакцину AstaZeneca

Джерело: Serum Institute of India

В основі препарату – ослаблена версія вірусу застуди (аденовірусу) шимпанзе. Його модифікували таким чином, щоб він був схожий на SARS-CoV-2, але від нього не можна захворіти. Вакцина стимулює імунну систему виробляти антитіла і налаштовує її для атаки коронавірусного збудника у випадку інфікування SARS-CoV-2.

Міжнародні клінічні випробування вакцини Oxford-AstraZeneca показали 76% ефективності проти симптоматичних випадків та 100% ефективність проти важких випадків хвороби. Крім того, вакцина показала ефективність у 85% серед дорослих віком 65 років і старше.

Це двовалентна вакцина. Тобто її необхідно вводити двічі. Загалом спочатку рекомендували колоти 2 другу дозу з інтервалом у 28 днів. Але в Україні вирішили змінити схему вакцинації, збільшивши інтервал між дозами до 3 місяців.

Флакон після відкриття можна зберігати не більш ніж 6 годин. В одному флаконі – 10 доз.

7 квітня Європейське агентство лікарських засобів (EMA) підтвердило зв'язок між утворенням тромбів та вакциною компанії AstraZeneca, рекомендуючи внести це у список "дуже рідкісних побічних ефектів". У відомстві зазначили, що користь вакцини перевищує ризики. І визнання тромбозів як побічного ефекту препарату допоможе медикам швидко помітити й ліквідувати проблему.



План вакцинації від коронавірусу / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу