У МОЗ прогнозують новий спалах COVID-19 в Україні: коли чекати
В Міністерстві охорони здоров'я прогнозують збільшення кількості хворих на коронавірус. Новий спалах очікують одразу після зимових свят.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що, окрім цього, очікують і на збільшення сезонної захворюваності на грип. Про це інформує Офіс Президента за підсумками наради на цю тему.
Більше тут В Україні – позитивна динаміка з COVID-19: головні підсумки наради у Зеленського
Яка зараз ситуація з COVID-19 в Україні
Наразі, за даними МОЗу, в країні 5 тиждень поспіль скорочується динаміка зараження. Водночас – зростає кількість тих, хто одужав.
Степанов додав, що спостерігається і зменшення звернень із пневмонію – за останній тиждень їх зареєстрували майже на 20 тисяч менше, ніж в листопаді.
Поділитися новиною