В Міністерстві охорони здоров'я прогнозують збільшення кількості хворих на коронавірус. Новий спалах очікують одразу після зимових свят.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що, окрім цього, очікують і на збільшення сезонної захворюваності на грип. Про це інформує Офіс Президента за підсумками наради на цю тему.

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Наразі, за даними МОЗу, в країні 5 тиждень поспіль скорочується динаміка зараження. Водночас – зростає кількість тих, хто одужав.

Степанов додав, що спостерігається і зменшення звернень із пневмонію – за останній тиждень їх зареєстрували майже на 20 тисяч менше, ніж в листопаді.

Довідка. В Україні станом на 4 січня зареєстрували 1 078 251 хворого на коронавірус. Одужати вдалось 733 558 людям. Від ускладнень, на жаль, померли 18 927 осіб.