Про це повідомив перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда. Він провів зустріч з організацією Medicines for Europe.

До теми На Херсонщині поглиблюється гуманітарна криза через відсутність ліків

Необхідно, аби скоротились кошти, які Росія отримує

Комаріда зауважив: війна переходить в тривалу фазу, отож треба скоротити ті кошти, які Росія отримує від іноземних компаній.

Отже, ми закликаємо європейських фармацевтичних виробників переглянути асортименти препаратів, які вони постачають у Росію, та відмовитися щонайменше від постачання тих, які на їхньому ринку наявні,

– пояснив перший заступник глави МОЗ.

Згідно з результатами дослідження, переважна більшість ліків, які постачаються в державу-агресорку, є генериками. Отож, якщо вони не надходитимуть в Росію, доведеться росіянам користуватись власними препаратами.

Фармвиробники сприятимуть скороченню податків, які надходять Росії

Також, зменшивши асортимент, фармвиробники сприятимуть скороченню податків, що надходять до бюджету держави-агресора, яка вже 105 днів атакує Україну,

– додав Комаріда.

Також під час зустрічі учасники обговорили зміни до закону "Про лікарські засоби". Мовиться про критерії, згідно з якими можуть скасувати реєстрацію компаній, які прямо або опосередковано пов'язані з російськими та білоруськими суб'єктами.

Читайте також Ліки, які окупанти везуть з Криму, стають просто отрутою, – волонтерка з Херсона

Зазначимо, що Medicines for Europe – це організація, яка представляє фармкомпанії, що постачають найбільшу частку ліків у Європі. Це офіційна торгова асоціація для компаній, що виготовляють генеричні та біоподібні препарати.

В Україну заборонили ввозити російські та білоруські ліки:

Раніше Україна заборонила ввозити на свою територію препарати, які виготовлені в Білорусі та Росії.

Відповідний законопроєкт ухвалила Верховна Рада у травні 2022 року.

Тепер профільне міністерство може відмовити у реєстрації лікарського препарату, якщо бодай один елемент його був виготовлений на території Росії або Білорусі.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко запевнив, що проблеми з ліками в Україні немає, проте є певні труднощі з логістикою.

Дивіться у відео: для чого потрібна легалізація медичного канабісу