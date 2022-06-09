Про це повідомив перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда. Він провів зустріч з організацією Medicines for Europe.
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Необхідно, аби скоротились кошти, які Росія отримує
Комаріда зауважив: війна переходить в тривалу фазу, отож треба скоротити ті кошти, які Росія отримує від іноземних компаній.
Отже, ми закликаємо європейських фармацевтичних виробників переглянути асортименти препаратів, які вони постачають у Росію, та відмовитися щонайменше від постачання тих, які на їхньому ринку наявні,
– пояснив перший заступник глави МОЗ.
Згідно з результатами дослідження, переважна більшість ліків, які постачаються в державу-агресорку, є генериками. Отож, якщо вони не надходитимуть в Росію, доведеться росіянам користуватись власними препаратами.
Фармвиробники сприятимуть скороченню податків, які надходять Росії
Також, зменшивши асортимент, фармвиробники сприятимуть скороченню податків, що надходять до бюджету держави-агресора, яка вже 105 днів атакує Україну,
– додав Комаріда.
Також під час зустрічі учасники обговорили зміни до закону "Про лікарські засоби". Мовиться про критерії, згідно з якими можуть скасувати реєстрацію компаній, які прямо або опосередковано пов'язані з російськими та білоруськими суб'єктами.
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Зазначимо, що Medicines for Europe – це організація, яка представляє фармкомпанії, що постачають найбільшу частку ліків у Європі. Це офіційна торгова асоціація для компаній, що виготовляють генеричні та біоподібні препарати.
В Україну заборонили ввозити російські та білоруські ліки:
- Раніше Україна заборонила ввозити на свою територію препарати, які виготовлені в Білорусі та Росії.
- Відповідний законопроєкт ухвалила Верховна Рада у травні 2022 року.
- Тепер профільне міністерство може відмовити у реєстрації лікарського препарату, якщо бодай один елемент його був виготовлений на території Росії або Білорусі.
- Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко запевнив, що проблеми з ліками в Україні немає, проте є певні труднощі з логістикою.
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