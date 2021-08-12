МОЗ рекомендувало скоротити інтервал між дозами CoronaVac

Міністерство охорони здоров’я рекомендує скоротити до 14 днів інтервал між двома дозами вакцини CoronaVac/Sinovac. Це потрібно зробити через стрімке поширення коронавірусу штаму Дельта.

Для ухвалення цього рішення українські експерти проаналізували рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я та останні дослідження ефективності вакцини CoronaVac за різних інтервалів між дозами.

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Менший інтервал між дозами вакцини

Міністерство охорони здоров’я рекомендує скоротити інтервал між першою та другою дозою вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech до мінімального терміну, зазначеного в офіційній інструкції, – 14 днів,

– повідомили в МОЗ.

У новому дослідженні, яке відбувалось в Туреччині, вводили вакцину з інтервалом введення між дозами CoronaVac в 14 днів. Вчені виявили рівень сероконверсії, тобто вироблення антитіл, у 89,7%

Тому МОЗ рекомендує медикам, які щеплюють населення, запрошувати пацієнтів на отримання другої дози вакцини CoronaVac через 14 днів після першої. До того ж самі пацієнти теж можуть просити зробити друге щеплення швидше.

На передодні МОЗ з посиланням на дослідження індонезійських медиків опублікувало нові дані ефективності вакцини CoronaVac. Згідно з ними, китайська вакцина на 96% запобігає госпіталізації при зараженні коронавірусом.

CoronaVac в Україні

Джерело: МОЗ