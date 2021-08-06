Три сценарії третьої хвилі
МОЗ готує 3 плани розвитку ситуації – оптимальний, помірний та песимістичний. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Важливо І дорослі, і діти: на Тернопільщині виявили понад пів сотні хворих на штам Дельта
У МОЗ є низка прогнозів щодо зростання кількості випадків COVID-19 і щодо потенційного перебігу нової хвилі. У нас є розрахована кількість ліжок, яка повинна бути відведена надалі для госпіталізації хворих на COVID-19,
– розповів міністр.
Він додав, що міністерство визначило, скільки має бути "ліжок з киснем" та реанімаційних ліжок, якщо буде песимістичний сценарій.
Ситуація з коронавірусом в Україні: що відомо
- Фахівці Київської школи економіки заявили, що новий спалах COVID-19 може початися в Україні ще до 17 серпня. Все тому, що рівень госпіталізації хворих зростає.
- Наразі в зоні ризику є Дніпропетровська, Донецька, Одеська, Житомирська, Закарпатська та Хмельницька області.
- В Україні вже третій день зростає кількість нових випадків захворюваності за добу. Так, впродовж 4 серпня коронавірус підхопили 1 052 людей, серед них – 81 дитина.
- На жаль, 25 хворих померли за добу.
Цікаво Півтора місяця без нових випадків COVID-19: як живе Моршин, де вакцинували більшість мешканців