Три сценарії третьої хвилі

МОЗ готує 3 плани розвитку ситуації – оптимальний, помірний та песимістичний. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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У МОЗ є низка прогнозів щодо зростання кількості випадків COVID-19 і щодо потенційного перебігу нової хвилі. У нас є розрахована кількість ліжок, яка повинна бути відведена надалі для госпіталізації хворих на COVID-19,

– розповів міністр.

Він додав, що міністерство визначило, скільки має бути "ліжок з киснем" та реанімаційних ліжок, якщо буде песимістичний сценарій.

Зверніть увагу! Раніше під час підготовки ліжок для хворих оцінювали лише факт підведення кисню. Зараз – оцінюють те, чи може подаватись до хворого 6 літрів кисню на 1 хвилину.

Ситуація з коронавірусом в Україні: що відомо

Фахівці Київської школи економіки заявили, що новий спалах COVID-19 може початися в Україні ще до 17 серпня. Все тому, що рівень госпіталізації хворих зростає.

Наразі в зоні ризику є Дніпропетровська, Донецька, Одеська, Житомирська, Закарпатська та Хмельницька області.

В Україні вже третій день зростає кількість нових випадків захворюваності за добу. Так, впродовж 4 серпня коронавірус підхопили 1 052 людей, серед них – 81 дитина.

На жаль, 25 хворих померли за добу.

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