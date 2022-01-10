В МОЗ зазначили, що фактично, люди, які використовують такі пластикові "маски", не мають ефективного засобу індивідуального захисту.
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Про пластикові прозорі "маски" не згадується в жодному документі, що регулює протиепідемічні правила.
Натомість необхідно використовувати захисні медичні маски чи респіратори, які повністю закривають ніс та рот,
– йдеться в повідомленні.
Чому пластикові маски не захищають
У МОЗ пояснили, що такі засоби не щільно прилягають до обличчя, а, відповідно, не захищають від інфікування інших та не убезпечують від зараження того, хто носить такі "маски".
Тож у відомстві закликали працівників сфери обслуговування турбуватись про себе й своїх відвідувачів та використовувати ефективні засоби індивідуального захисту.
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