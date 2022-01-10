У МОЗ розкритикували пластикові маски, які так часто використовують в закладах

Тривалий час працівники сфери обслуговування, кафе, ресторанів, готелів використовують так звані пластикові прозорі захисні маски. Однак, у МОЗ заявили, що ці предмети нічого спільного із засобом індивідуального захисту не мають.

В МОЗ зазначили, що фактично, люди, які використовують такі пластикові "маски", не мають ефективного засобу індивідуального захисту.

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Про пластикові прозорі "маски" не згадується в жодному документі, що регулює протиепідемічні правила.

Натомість необхідно використовувати захисні медичні маски чи респіратори, які повністю закривають ніс та рот,

– йдеться в повідомленні.

Чому пластикові маски не захищають

У МОЗ пояснили, що такі засоби не щільно прилягають до обличчя, а, відповідно, не захищають від інфікування інших та не убезпечують від зараження того, хто носить такі "маски".

Тож у відомстві закликали працівників сфери обслуговування турбуватись про себе й своїх відвідувачів та використовувати ефективні засоби індивідуального захисту.

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