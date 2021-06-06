Військовий розповів, що вирішив щепитися, адже вважає, що вакцинація – найефективніший спосіб боротьби з коронавірусом.

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Моє розуміння вакцинації від COVID-19 під час пандемії, полягає насамперед в безпеці колективній. Це захищає не мене особисто, а насамперед інших людей, з категорій ризику, для яких захворювання може стати фатальним,

– сказав Микола.

Чоловік вакцинувався сам і закликає це зробити кожного. Микола Мисак щодня виходить на службу, щоб рятувати чиєсь життя.

"Це найбільш ефективний спосіб профілактики інфекційних захворювань, який зараз існує. Завжди пропагую вакцинацію серед знайомих, якщо порушується така тема у розмові", – наголосив офіцер.

У МОЗ зазначили, що в умовах пандемії ви також можете зберегти себе та своїх близьких, якщо дотримуватися карантинних обмежень та записатися на щеплення проти COVID-19.

В Україні протягом доби 5 червня зробили 40 101 щеплення проти коронавірусу. Як повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я, першу дозу ввели 39 229 особам, другу – 872. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 216 602 особи, з них отримали одну дозу – 1 216 600 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози – 146 664 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном).

Дані про вакцини проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал