Коли планують ревакцинацію, якщо COVID-сертифікат діє пів року
Джерело:ВВС
У Міністерстві охорони здоров'я України планують проводити повторну імунізацію громадян проти коронавірусу через рік після проходження повного курсу вакцинації. Зокрема, у відомстві не виключають, що для бустерної дози вакцину можна буде змінити.
Точних рекомендацій щодо ревакцинації немає
Головний санлікар країни Ігор Кузін розповів, дискусії з приводу бустерної дози наразі тривають, наукова спільнота немає остаточної відповіді та рекомендацій щодо повторної вакцинації проти COVID-19.
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Наразі стратегія – ревакцинація через рік
Немає достовірних статей у наукових журналах, немає офіційних позицій міжнародних організацій, що бустерна доза є рекомендованою, чи буде обов'язковою,
– зазначив Ігор Кузін.
Вакцини можна буде змінювати
Ігор Кузів також зауважив, що у МОЗ планують дозволяти громадянам змінювати вакцини для ревакцинації, але поки що таких рекомендацій немає.
Ймовірно, наприкінці вересня ми отримаємо нові дані про ефективність бустерної дози,
– додав Кузін.
Заступник очільника МОЗ пояснив, що лише тоді, після отримання рекомендацій, у відомстві розглядатимуть стратегії ревакцинації населення.
COVID-сертифікат діє пів року
До слова, наразі в Україні вакцинували понад 5 мільйонів людей, вони отримали по дві дози препарату. Тепер вакциновані можуть отримати COVID-сертифікат про вакцинацію у "Дії". Його відповідність європейським зразкам офіційно визнав Євросоюз.
Проте цифровий сертифікат діятиме 180 днів (пів року) після проходження повного курсу вакцинації.
Які вакцини використали в Україні станом на 27 серпня
- Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Щеплено вакциною Coronavac – 1 441 227,
- Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1 740 391,
- Щеплено вакциною AstraZeneca – 447 879,
- Щеплено вакциною Moderna – 1 073 264,
- Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 18 252.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
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