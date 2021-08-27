Коли планують ревакцинацію, якщо COVID-сертифікат діє пів року

У Міністерстві охорони здоров'я України планують проводити повторну імунізацію громадян проти коронавірусу через рік після проходження повного курсу вакцинації. Зокрема, у відомстві не виключають, що для бустерної дози вакцину можна буде змінити.

Точних рекомендацій щодо ревакцинації немає

Головний санлікар країни Ігор Кузін розповів, дискусії з приводу бустерної дози наразі тривають, наукова спільнота немає остаточної відповіді та рекомендацій щодо повторної вакцинації проти COVID-19.

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Наразі стратегія – ревакцинація через рік

Немає достовірних статей у наукових журналах, немає офіційних позицій міжнародних організацій, що бустерна доза є рекомендованою, чи буде обов'язковою,

– зазначив Ігор Кузін.

Вакцини можна буде змінювати

Поки що в Україні не робитимуть щеплень бустерною дозою. Санлікар наголосив, що наразі основна стратегія – це ревакцинація через рік.

Ігор Кузів також зауважив, що у МОЗ планують дозволяти громадянам змінювати вакцини для ревакцинації, але поки що таких рекомендацій немає.

Ймовірно, наприкінці вересня ми отримаємо нові дані про ефективність бустерної дози,

– додав Кузін.

Заступник очільника МОЗ пояснив, що лише тоді, після отримання рекомендацій, у відомстві розглядатимуть стратегії ревакцинації населення.

COVID-сертифікат діє пів року

До слова, наразі в Україні вакцинували понад 5 мільйонів людей, вони отримали по дві дози препарату. Тепер вакциновані можуть отримати COVID-сертифікат про вакцинацію у "Дії". Його відповідність європейським зразкам офіційно визнав Євросоюз.

Проте цифровий сертифікат діятиме 180 днів (пів року) після проходження повного курсу вакцинації.

Які вакцини використали в Україні станом на 27 серпня

Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Щеплено вакциною Coronavac – 1 441 227,

Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1 740 391,

Щеплено вакциною AstraZeneca – 447 879,

Щеплено вакциною Moderna – 1 073 264,

Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 18 252.

Наразі Україна отримала близько 17 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу. 9 мільйонів зберігаються у національних, обласних складах. До кінця року повинні надійти ще 28 мільйонів вакцин , переважно Pfizer та CoronaVac.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

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