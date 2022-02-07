У МОЗ розповіли, коли ситуація з COVID стабілізується та який буде максимум хворих

У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що максимальні показники захворюваності на коронавірус в країні сягатимуть до 60 тисяч за добу.

Захворюваність зростатиме до березня

Однак, з початку березня в Україні ситуація може стабілізуватися. Зокрема, про це розповів очільник МОЗ Віктор Ляшко на брифінгу 7 лютого, повідомляє 24 канал.

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В Україні зростання триває 4 тижні поспіль, на наступному 5 тижні також очікується зростання захворюваності. Уже із 7 тижня 2022 року захворюваність ймовірно почне стабілізуватись та знижуватися,

– повідомив Віктор Ляшко.

Згідно з прогнозами МОЗ, у найближчі два тижні добовий приріст може зрости до 60 тисяч.

Актуальна статистика COVID-19

Впродовж доби в Україні захворіли на коронавірус 23 378 людей, зокрема, 2 242 дитини. До лікарень госпіталізували 2 699 людей. Від ускладнень хвороби померли 115 пацієнтів.

Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 4 307 437 випадки захворювання, на жаль, 101 392 з них – летальні.

В Україну прибуло 60 тисяч курсів препарату Молнупіравір. Найближчим часом МОЗ розподілить ліки та відправить їх у регіони.

Від початку вакцинальної кампанії принаймні першу дозу вакцини проти COVID-19 отримали майже 15,5 мільйона людей, дві дози – майже 14,8 мільйона. Також бустерну дозу – понад 459 тисяч людей.

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