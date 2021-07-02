Ревакцинація проти коронавірусу

Головний санлікар країни Ігор Кузін розповів, що наразі наукова спільнота не дійшла спільного висновку, коли саме потрібна третя доза вакцини, але МОЗ відстежує актуальні дослідження з цього приводу.

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Так, за словами санлікаря, є дві стратегії повторної вакцинації:

Перша – коли вводиться третя доза через 6 місяців після основної, це так звана бустерна .

. І друга тактика, коли ревакцинацію (повторну вакцинацію) проводять через рік.

Фінального рішення, який сценарій вибрати для повторної вакцинації в Україні, ще не прийнято,

– зазначив Ігор Кузін.

Та додав, що МОЗ вивчає наукові дослідження і прийме рішення, який з двох варіантів буде впроваджуватися.

Раніше в МОЗ обіцяли обговорити можливість поєднання 2 вакцин для імунізації проти коронавірусу. Таким чином, для ревакцинації зможуть обирати ту, яка зараз наявна.

Коли потрібна ревакцинація проти COVID-19: останні дослідження

В Оксфордському університеті провели дослідження введення третьої дози вакцини від AstraZeneca через понад 6 місяців після введення другої дози – результати обнадійливі.

Тепер же дослідження продемонструвало, що антитіла до коронавірусу після вакцинації AstraZeneca присутні в організмі щонайменше рік після введення першої дози.

Водночас у випадку імунізації мРНК- вакцинами, ймовірно, ревакцинація не буде потрібна, якщо вірус і його варіанти не мутують занадто сильно. Захист цих вакцин триває роками, принаймні про це свідчать останні дослідження.