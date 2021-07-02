У МОЗ розповіли, коли в Україні можуть ввести вакцинацію третьою дозою

В Україні не виключають вакцинацію проти коронавірусу третьою дозою. Це потрібно у випадку ревакцинації, тобто продовження дії вакцини.

Ревакцинація проти коронавірусу

Головний санлікар країни Ігор Кузін розповів, що наразі наукова спільнота не дійшла спільного висновку, коли саме потрібна третя доза вакцини, але МОЗ відстежує актуальні дослідження з цього приводу.

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Так, за словами санлікаря, є дві стратегії повторної вакцинації:

Перша – коли вводиться третя доза через 6 місяців після основної, це так звана бустерна .

. І друга тактика, коли ревакцинацію (повторну вакцинацію) проводять через рік.

Фінального рішення, який сценарій вибрати для повторної вакцинації в Україні, ще не прийнято,

– зазначив Ігор Кузін.

Та додав, що МОЗ вивчає наукові дослідження і прийме рішення, який з двох варіантів буде впроваджуватися.

Раніше в МОЗ обіцяли обговорити можливість поєднання 2 вакцин для імунізації проти коронавірусу. Таким чином, для ревакцинації зможуть обирати ту, яка зараз наявна.

Коли потрібна ревакцинація проти COVID-19: останні дослідження

В Оксфордському університеті провели дослідження введення третьої дози вакцини від AstraZeneca через понад 6 місяців після введення другої дози – результати обнадійливі.

Тепер же дослідження продемонструвало, що антитіла до коронавірусу після вакцинації AstraZeneca присутні в організмі щонайменше рік після введення першої дози.

Водночас у випадку імунізації мРНК- вакцинами, ймовірно, ревакцинація не буде потрібна, якщо вірус і його варіанти не мутують занадто сильно. Захист цих вакцин триває роками, принаймні про це свідчать останні дослідження.