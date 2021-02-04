4 лютого відзначають Всесвітній день боротьби з онкологічними захворюваннями, українське МОЗ представило національний план протидії онкологічним захворюванням.

Джерело: 24 канал

Для зниження захворюваності та смертності внаслідок онкологічних захворювань у МОЗ розробили проєкт Національної стратегії контролю онкологічних захворювань до 2030 року. Про це розповіла заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як під час брифінгу 4 лютого.

Актуально З 6 тисячі рідкісних захворювань, Україна визнає тільки 302

Який план МОЗ на 2021 рік:

Оновити чинні та створити нові стандарти лікування онкології.

Розпочати пілотний проєкт зі скринінгу колоректального раку.

Розширити доступ пацієнтів до інноваційних лікарських засобів шляхом укладання договорів керованого доступу; створити спеціальність "лікар-гематолог-онколог дитячий".

Забезпечити доступ до послуг з паліативної допомоги на всіх рівнях надання медичної допомоги тощо.

Ірина Садов'як також зауважила, що при підготовці документу вони врахували рекомендації ВООЗ та МАГАТЕ.

На сьогодні стратегія підписана міністром охорони здоров'я й направлена в центральні органи виконавчої влади для розгляду, а також на громадське обговорення,

– додала Садов'як.

Зверніть увагу Раннє виявлення онкології: як у світі та Україні діагностують рак

З її слів, першочергово МОЗ планує працювати над протоколами та стандартами щодо лікування хвороб, які "найбільше обтяжують суспільство".

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що кількість людей, які хворіють на онкологічні захворювання, в Україні більше ніж 1 мільйон. Щороку рак стає причиною смерті до 80 тисяч громадян.