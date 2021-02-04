У МОЗ розповіли про стратегію боротьби з онкологією: що вона передбачає

4 лютого відзначають Всесвітній день боротьби з онкологічними захворюваннями, українське МОЗ представило національний план протидії онкологічним захворюванням.
Джерело: 24 канал
Для зниження захворюваності та смертності внаслідок онкологічних захворювань у МОЗ розробили проєкт Національної стратегії контролю онкологічних захворювань до 2030 року. Про це розповіла заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як під час брифінгу 4 лютого.
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Ірина Садов'як також зауважила, що при підготовці документу вони врахували рекомендації ВООЗ та МАГАТЕ.
На сьогодні стратегія підписана міністром охорони здоров'я й направлена в центральні органи виконавчої влади для розгляду, а також на громадське обговорення,
– додала Садов'як.
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З її слів, першочергово МОЗ планує працювати над протоколами та стандартами щодо лікування хвороб, які "найбільше обтяжують суспільство".